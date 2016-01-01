

فيديو.. أستاذ حساسية يوضح الكبسولات الخمسة للرجال لتقوية الجهاز المناعي فيديو.. أستاذ حساسية يوضح الكبسولات الخمسة للرجال لتقوية الجهاز المناعي

كشف الدكتور أيمن حداد، أستاذ الحساسية والمناعة، تفاصيل الكبسولات الخمسة للرجال لتقوية الجهاز المناعي، مضيفًا أن الإمتناع عن التدخين أهم تلك الكبسولات لتحفيز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى التغذية الصحية ممن خلال تناول العسل والبصل والثوم والزنك وفيتامين D وفيتامين C وتلك العناصر الغذائية هامة للغاية لتحسين وظيفة الجهاز المناعي.



وأضاف "حداد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن من أهم تلك الكبسولات ممارسة الرياضة لتحفيز وتنسشيط الدورة الدموية للجسم، بالإضافة إلى النوم بشكل طبيعي وبعدد ساعات مناسبة لراحة الجسم وتحفيز لاجهاز المناعي.



وتابع، إن العامل النفسي قد يكون شىء كارثي لدى الرجال بسبب ضغوط الحياة والعمل، بالإضافة إلى الخوف الشديد من الحالة الاقتصادية وجائحة كورونا، مضيفًا أن العامل النفسي يؤثر على الجهاز المناعي ويدخل مريض كورونا من درجة متوسطة إلى درجة حادة فى المضاعفات.