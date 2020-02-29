

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.



وهبط مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10931 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1318 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة.



وقفز مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12485 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 30للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4163 نقطة.