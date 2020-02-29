تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10931 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1318 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة.

وقفز مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12485 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 30للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4163 نقطة.

المصدر: اخبار اليوم

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