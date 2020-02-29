ارتفاع عقب استقرار.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع عقب استقرار.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

صورة الخبر: ارتفاع عقب استقرار.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
ارتفاع عقب استقرار.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه استقراراً، في بعض البنوك المصرية، الأربعاء، بينما سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ارتفاعاً بحوالي قرش واحد، ليسجل ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٤ جنيه للبيع، مقابل ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقراراً عند ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك القاهرة بحوالي قرشين، ليسجل ١٦.١٣ جنيه للشراء و١٦.٢٣ جنيه للبيع، فيما ارتفاع سعر الصرف في بنك الإسكندرية قرش واحد ليسجل ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف استقراراً في كل من بنك كريديا أجريكول وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني والبنك التجاري الدولي CIB وبنك بلوم وبنك عودة وبنك قناة السويس وHSBC ليسجل ١٦.١٣ جنيه للشراء و١٦.٢٣ جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع عقب استقرار.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54499

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager