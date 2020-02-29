سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه استقراراً، في بعض البنوك المصرية، الأربعاء، بينما سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ارتفاعاً بحوالي قرش واحد، ليسجل ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٤ جنيه للبيع، مقابل ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع، أمس.
وسجل سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقراراً عند ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع.
وارتفع سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك القاهرة بحوالي قرشين، ليسجل ١٦.١٣ جنيه للشراء و١٦.٢٣ جنيه للبيع، فيما ارتفاع سعر الصرف في بنك الإسكندرية قرش واحد ليسجل ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.
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التعليقات على ارتفاع عقب استقرار.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
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