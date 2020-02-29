سجلت أسعار الذهب عالمياً استقراراً، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الأونصة ١٧٢٧ دولار.
ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٨٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٧٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٦٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥١٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٢٠ جنيهاً، وهي نفس أسعار أمس في السوق المحلي.
وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن استقرار أسعار الذهب، نتيجه لتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، والتي أدت إلى وقف طلبات الشراء في البورصات العالمية، خوفًا من ظهور موجه ثانية من فيروس كورونا «كوفيد ١٩».
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التعليقات على مخاوف من ظهور موجه ثانية من كورونا.. تعرف على سعر الذهب اليوم 17 يونيو 2020
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