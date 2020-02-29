

مخاوف من ظهور موجه ثانية من كورونا.. تعرف على سعر الذهب اليوم 17 يونيو 2020 مخاوف من ظهور موجه ثانية من كورونا.. تعرف على سعر الذهب اليوم 17 يونيو 2020

سجلت أسعار الذهب عالمياً استقراراً، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الأونصة ١٧٢٧ دولار.



ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٨٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٧٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٦٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥١٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٢٠ جنيهاً، وهي نفس أسعار أمس في السوق المحلي.



وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن استقرار أسعار الذهب، نتيجه لتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، والتي أدت إلى وقف طلبات الشراء في البورصات العالمية، خوفًا من ظهور موجه ثانية من فيروس كورونا «كوفيد ١٩».

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وأضاف:«أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».وأكد عضو شعبة الذهب، أن السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه تدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب.