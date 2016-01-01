بؤرة تنشر كورونا.. عميد معهد القلب السابق يحذر من عدم تطهير الحمامات



تطهير الحمامات تطهير الحمامات

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب السابق، أن الحمامات بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا نتيجة لعدم تنظيف المرحاض وتناثر قطرات المياه الحاملة للعدوى إلى المكان.



وقال عميد معهد القلب السابق، من خلال منشور له لايف له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الرذاذ الحامل لفيروس كورونا المستجد خطر جدًا لأنه يتطاير إلى علو ٦ أمتار، وهذا يعني أن مستخدمي الحمام سوف يستنشقونه أثناء دخوله الحمام.



وحذر من الجزيئات من فيروس كورونا في فضلات الإنسان.

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وأضاف أن هذه المخاطر تضاعف بشكل أكبر فى المراحيض المشتركة، مثل الحمامات العمومية واماكن العمل والمطاعم والمقاهي والنوادي.وأوضح أن تنظيف المرحاض لا يعني سكب الماء فقط، فهذا لا يخلص من الجراثيم والفيروسات، لأن تلك القطرات صغيرة جدًا وبوسعها أن تظل في الهواء لمدة تقارب الدقيقة.ونصح بغلق المرحاض، ثم سكب رذاذ الماء. السافون، حتى لا تتطاير قطرات الماء والجزيئات الحاملة للفيروس.