لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت



الجبن اللايت الجبن اللايت

يحرص الكثير من الأشخاص الذين يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد على تناول الجبن اللايت التى تحتوى على نسبة من الدهن النباتى فيعتقد الكثير أنها صحية وقليلة السعرات الحرارية على عكس الأنواع الأخرى.



لكن حذر الكابتن محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، أن الجبن اللايت يحتوى على الدهن النباتى المخلوط مع مجموعة من الزيوت نباتية لذلك تعتبر من أسوأ أنواع الجبن، لأن أغلب الزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية تكون أسوأ أنواع الزيوت وفي الأغلب مهدرجة بهدف الحفاظ على طعم المنتج ومدة الصلاحية.



وأضاف باتيستا، أن جبنة لايت من الأنواع الغير صحية لاحتوائها على دهون نباتية مهدرجه و زيت النخيل المهدرج الذى حول الجبن من منتج صحى إلى منتج غير صحي.

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وتابع: أن الدهون النباتية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية و خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وزيادة الوزن على عكس ما يعتقد البعض.