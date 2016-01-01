شاهد.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة



الموجة الحارة الموجة الحارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن تلك الموجة الحارة التي تواجهها في البلاد اليوم ستبدأ في الانتهاء اليوم، موضحًا أننا سنشعر بتغير خلال ساعات الليل في درجات الحرارة.



وتابع محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2" ، أن هناك تغيرا في الكتلة الهوائية تؤدي لانخفاض درجات الحرارة مساء اليوم في الساعات الأولى من الليل.



وأضاف شاهين، أنه سيصاحب هذا النشاط خفيف في الرياح مما يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذا سيستمر خلال الـ 72 ساعة القادمة، وذلك بحوالي 4 او 5 درجات عن اليوم.

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وأوضح أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالي وشديد الحرارة في محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، أما بالنسبة للطقس في ساعات الليل سيكون لطيفا مصاحبا لشبورة مائية صورة تبدأ بعد الفجر حتى الساعات الأولى من الصباح.وأشار إلى أن هناك نشاطا للرياح على منطقة السواحل الغربية وعلى مناطق من جنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق في الصعيد، والملاحة البحرية تشهد اضطراب في كلا من البحرين الأحمر والمتوسط.