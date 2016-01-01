قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن تلك الموجة الحارة التي تواجهها في البلاد اليوم ستبدأ في الانتهاء اليوم، موضحًا أننا سنشعر بتغير خلال ساعات الليل في درجات الحرارة.
وتابع محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2" ، أن هناك تغيرا في الكتلة الهوائية تؤدي لانخفاض درجات الحرارة مساء اليوم في الساعات الأولى من الليل.
وأضاف شاهين، أنه سيصاحب هذا النشاط خفيف في الرياح مما يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذا سيستمر خلال الـ 72 ساعة القادمة، وذلك بحوالي 4 او 5 درجات عن اليوم.
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التعليقات على شاهد.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
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