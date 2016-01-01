فيديوجراف.. مرتضى منصور يفتح النار على الجميع بسبب عودة الدوري



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جميع المسئولين عن الرياضة المصرية، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب تصريحاته بخصوص عودة النشاط الرياضي في مصر.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك إن عودة النشاط الكروي في الوقت الحالي يعد أمرا صعبا للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل شرس خلال الفترة الحالية.



ولمزيد من التفاصيل حول موقف مرتضى منصور من استئناف الدوري شاهد الفيديوجراف التالي.