فيديوجراف.. مرتضى منصور يفتح النار على الجميع بسبب عودة الدوري

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيديوجراف.. مرتضى منصور يفتح النار على الجميع بسبب عودة الدوري

صورة الخبر: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جميع المسئولين عن الرياضة المصرية، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب تصريحاته بخصوص عودة النشاط الرياضي في مصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك إن عودة النشاط الكروي في الوقت الحالي يعد أمرا صعبا للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل شرس خلال الفترة الحالية.

ولمزيد من التفاصيل حول موقف مرتضى منصور من استئناف الدوري شاهد الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديوجراف.. مرتضى منصور يفتح النار على الجميع بسبب عودة الدوري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71163

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager