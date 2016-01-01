شاهد.. حبوا الروبابيكيا.. إزاي تحول بيتك لقطع فنية عتيقة ومن غير تكاليف

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صورة الخبر: إزاي تحول بيتك لقطع فنية
إزاي تحول بيتك لقطع فنية

قالت عائشة وحيد، رسامة تعيد تدوير الروبابيكيا بالرسم، إنها تعلم الرسم للاطفال من خلال ورش وكورسات، ولكن بعد ذلك بدأت تشعر ان تخرج منهم مواهب اخرى من خلال الرسم ولكن على اشياء غير الورق واللوح وهو من خلال استخدام اي شئ من الطبيعة او الاشياء المحيطة مثل الخشب والطوب او اي قطعة ملابس قديمة وغيرها.

وتابعت عائشة وحيد، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنها بعد ذلك اكتشفت انها تريد اعادة تدوير كل شئ محيط بها وتجديدها، وذلك من خلال النظر للقطعة بشكل مختلف واستخدامها كقطعة فنية في المنزل.

واتمنت أن يكون في اي بيت مصر القطع الفنية التي تميزه وتكون تراثية ونادرة وغريبة، معقبة: "اعادة التدوير نوع من الفن ولازم يتقدر".

وأوضحت أنه ليس من الشرط ان يكون الشخص لديه موهبة الرسم، وانما الفرق في هذا الفن هو النظر للاشياء بشكل مختلف واضفاء بصمة مختلفة عليها، لان الفكرة في الاختلاف، مضيفة: "ليه ترميه لما ممكن تستفيد بيه".

المصدر: elbalad

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