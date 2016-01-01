خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق



الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

أعلن مسؤولو نادي الزمالك، عن قبول الاستقالة التي تقدم بها سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق، خلال الساعات الماضية، من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.



وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد خلال الساعات الماضية أن سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تقدم باستقالته من منصبه خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.



يذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون، جدد عقده مع الفريق لمدة موسم جديد.

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ومن المقرر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشيني خاصة أن الفريق لديه مواجهة مهمة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.