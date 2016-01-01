أعلن مسؤولو نادي الزمالك، عن قبول الاستقالة التي تقدم بها سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق، خلال الساعات الماضية، من الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.
وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد خلال الساعات الماضية أن سامي الشيشيني المدرب العام للفريق تقدم باستقالته من منصبه خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس كورونا.
يذكر أن الفرنسى باتريس كارتيرون، جدد عقده مع الفريق لمدة موسم جديد.
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التعليقات على خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق
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