بالتفاصيل.. خطة حماية الطلاب والمعلمين من كورونا في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020



وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتها العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 ، وتبدأ امتحانات التحريرية النظرية يوم 25 يوليو 2020.



وقد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه نظرا للظروف الاستئنائية التي تشهدها مصر في الفترة الراهنة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذا لخطة الدولة الشاملة لحناية المصريين من اي تداعيات محتملة للجائحة ، فقد تقرر عمل اجراءات اضافية لضمان تعقيم وتطهير اللجان وتأمين الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.



حيث أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر : توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات ، وتوفي رعدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر ، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية ، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.

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اقرأ ايضا | مساواة بالثانوية العامة.. التعليم تسمح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء امتحان الدين"من البيت"وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لتأمين الطلاب ايضا ، تقرر توفير جوانتي لكل طالب في كل يوم من ايام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.وقيما يخص العاملين والاداريين بلجان السير ، أكد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لحمايتهم تقرر منحهم جوانتي كل يوم ، وكمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه بلاستيكي طوال فترة الامتحانات التحريرية.وأشار نائب وزير التعليم إلى أنه بالنسبة للعاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ومراكز توزير الاسئلة وغرفة العمليات ، ومقرات تقدير الدرجات ، سيتم منحهم ايضا جوانتي كل يوم ، وكمامة قطن واحدة و واقي وجه طوال مدة العمل ، ومجموعة مطهرات بواقع 1 مجموعة لكل مقر مكونة من 15 لتر كحول وعدد 50 عبوة 125 مللي كحول اثناء فترة الامتحانات العملية والتحريرية .جدير يالذكر أن وزارة التربية والتعليم طالبت المديريات بحصر اعداد لجان سير الثانوية العامة والدبلومات ، وحصر اعداد لجان السير المشتركة بين الثانوية العامة والدبلومات ، وحصر اعداد العصى الالكترونية الموجودة في كل مديرية ، وتوفير مصدر للكهرباء بجوار بوابة كل مثر لضمان تشغيل بوابات التعقيم واجهزة تغليف الاحذية ، والتوجيه لأمين التوريدات بكل مديريات بإستلام المهمات والخامات والادوات الخاصة بها من مخزن الوزارة على أن يتم تسليمها إلى امين التوريدات بكل مقر وذلك وفق الاعداد المقررة لكل مقر.