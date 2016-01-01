فيديوجراف.. موجة ثانية من كورونا تضرب أمريكا

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موجة ثانية من كورونا تضرب أمريكا


بعد انتهاء الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية التي حصد خلالها العديد من الأرواح وأصاب مئات الآلاف من المواطنين هناك لم ينته فيروس كورونا في أمريكا وبدأ يستعد لضربها بموجة ثانية .

حذر ويليان شافنر" الأستاذ بكلية الطب في جامعة فاندربيلت الأمريكي من بدء موجة ثانية للفيروس بالولايات المتحدة الأمريكية التي تكون عواقبها وخيمة بسبب الانتفاح السائد في شوارع أمريكا خاصة بعد أن تكبدت خسائر كبيرة لم تستطع تداركها حتى الان من موجة الإغلاق السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الموجة الثانية لفيروس كورونا بأمريكا من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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