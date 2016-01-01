أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن مدة الموعد النهائي لتسليم أبحاث طلاب سنوات النقل بالجامعة حتى الخميس المقبل 18 يونيو الجاري، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على مراعاة مصلحة أبناءها الطلاب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأشار الدكتور منصور إلى أن قرار مد فترة التسليم جاء مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم عبر الايميل الجامعي خلال الفترة المحددة والتي أعلنت عنها الجامعة في وقت سابق، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تسليم الأبحاث إلى الكنترول الذي سيقوم بإرسالها لأستاذ المادة لتصحيحها.
كان رئيس الجامعة بنى سويف ألتقي خلال ثلاثة اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للمنشآت والوافدين وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار القانوني وأعضاء ومديري اللجان.
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التعليقات على رئيس جامعة بنى سويف: مد فترة تسليم أبحاث الطلاب حتى 18 يونيو الجاري
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