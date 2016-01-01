رئيس جامعة بني سويف: لأول مرة تجهيز عيادة لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا

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صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إنه يتم لأول مرة بكلية الطب بالجامعة تجهيز عيادة لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا، حيث تحتوى العيادة على العديد من التخصصات، إذ يتم تجميع أسماء المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة وأرقام التليفون، والاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى تواجد اخصائيين نفسيين وصدرية مختصين بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور منصور أنه يتم من خلال العيادة الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات وذلك عن طريق الواتس اب والتليفون أو الحضور إلى العيادة وهناك أبحاث ودراسات حول علاجهم من آثار فترة العزل من الناحية النفسية والاجتماعية، كما ستكون هناك آلية لتبرع المتعافين بالبلازما والتى تستخدم فى العلاج من فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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