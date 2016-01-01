زجاجات مياه معدنية ومظلات للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة



لجان امتحانات الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هناك تعاونا تاما وتنسيقا كاملا بين قيادات المديرية وأعضاء مجالس الأمناء والمعلمين ونقابة المعلمين وكافة الجهات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في جو امن تماما وهادئ مع الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.



وقال "حجازي"، إنه فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومجالس الآباء والأمناء ونقابة المعلمين بمحافظة الجيزة ، تم اعتماد خطة إستراتيجية لمتابعة الاجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وكذلك الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات.



وأوضح خالد حجازى أن الخطة تعتمد علي التكاتف التام بين المديرية ومجلس أمناء المحافظة ونقابة المعلمين لإنجاح المنظومة الامتحانية ، والتي يشارك فيها ٦٩ الف و٨٤٩ طالب وطالبه ، يؤدون امتحاناتهم امام ١٩٣ لجنة رئيسية ، تغطي كافة الادارات التعليمية.

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وأشار إلى أنه إلي جانب إجراءات التعقيم والتطهير اليومية التي تقوم بها شركات متخصصة تم الاتفاق علي توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب واقامة مظلات أمام اللجان لحماية الطلاب اثناء الدخول والوقوف في طوابير التفتيش والتعقيم .ويتولي الدكتور بدوى علام رئيس مجلس الآباء والامناء على مستوى الجيزة ، ومعه اعضاء المجلس ورؤساء مجالس امناء الادارات علي توفير زجاجات المياه المعدنية وتسليمها للطلابكما تم الاتفاق مع محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية على تجهيز وتعقيم استراحات الملاحظين والمصححين يوميا على مدار أيام الامتحانات مع توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.واعلن حجازى أن المديرية بدأت في إنشاء مظلات أمام كافة لجان الجيزة وذلك حرصا على الطلاب من حرارة الشمس أثناء الدخول وتمهيدا للتعقيم والتجهيز قبل بدء اللجنة.وقال إنه تم تشكيل غرف عمليات للثانوية العامة بالمديرية والإدارات لتلقي أية ملاحظات من جانب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ووضع حلول فورية لكافة المشكلات التى تظهر قبل و أثناء وبعد الامتحانات اليومية.