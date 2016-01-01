أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هناك تعاونا تاما وتنسيقا كاملا بين قيادات المديرية وأعضاء مجالس الأمناء والمعلمين ونقابة المعلمين وكافة الجهات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في جو امن تماما وهادئ مع الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.
وقال "حجازي"، إنه فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومجالس الآباء والأمناء ونقابة المعلمين بمحافظة الجيزة ، تم اعتماد خطة إستراتيجية لمتابعة الاجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وكذلك الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات.
وأوضح خالد حجازى أن الخطة تعتمد علي التكاتف التام بين المديرية ومجلس أمناء المحافظة ونقابة المعلمين لإنجاح المنظومة الامتحانية ، والتي يشارك فيها ٦٩ الف و٨٤٩ طالب وطالبه ، يؤدون امتحاناتهم امام ١٩٣ لجنة رئيسية ، تغطي كافة الادارات التعليمية.
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التعليقات على زجاجات مياه معدنية ومظلات للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة
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