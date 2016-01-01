وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة مراجعات منصة ثانوية دوت نت عبر هذا الرابط

وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، دعوة ناشد خلالها طلاب الثانوية العامة بالدخول على منصة ثانوية دوت نت هذه الايام ، بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد القادم.
حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ادخل على منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وانشئ حساب وسجل في المراجعة النهائية لمادة التاريخ ، والفيزياء ، والديناميكا ، واللغة العربية ، واللغة الانجليزية
وأضاف وزير التربية والتعليم : المراجعات متاحة مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة ، تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
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