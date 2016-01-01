وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة مراجعات منصة ثانوية دوت نت عبر هذا الرابط



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، دعوة ناشد خلالها طلاب الثانوية العامة بالدخول على منصة ثانوية دوت نت هذه الايام ، بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد القادم.



حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ادخل على منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وانشئ حساب وسجل في المراجعة النهائية لمادة التاريخ ، والفيزياء ، والديناميكا ، واللغة العربية ، واللغة الانجليزية



وأضاف وزير التربية والتعليم : المراجعات متاحة مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة ، تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

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جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :الأحد 21 يونيو : اللغة العربيةالخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولىالأحد 28 يونيو : الديناميكاالخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفةالثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخالأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافياالثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانيةالأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفسالثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية