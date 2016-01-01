توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".
ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 43 من عمر اللقاء.
وأنهى البايرن المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز للطرد لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 79.
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التعليقات على بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (فيديو)
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