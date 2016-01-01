بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (فيديو)



بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني بايرن ميونخ يتوج بلقب الدوري الألماني

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".



ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 43 من عمر اللقاء.



وأنهى البايرن المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز للطرد لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 79.

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وبهذا الفوز، ضمن بايرن ميونخ تتويجه بلقب الدوري الألماني هذا الموسم قبل جولتين من نهاية المسابقة، ورفع رصيده إلى 76 نقطة مبتعدا بفارق 10 نقاط عن مطارده بوروسيا دورتموند الذي يستضيف غدا الأربعاء ماينز.في المقابل، توقف رصيد فيردر بريمن عند 28 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.https://twitter.com/FCBayernAr/status/1272988826730991616/photo/1