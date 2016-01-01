للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا



للرجال بعد سن الخمسين للرجال بعد سن الخمسين

يحتاج الرجال مع تقدم العمر إلى إجراء بعض الفحوصات المهمة للاطمئنان على صحتهم، ولاسيما بعد سن الخمسين، والفحوصات هي اختبارات تكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة قبل ظهور الأعراض.



وكشف موقع "clevelandclinic"، عن أهم الفحوصات التي يجب على الرجل إجراؤها بعد سن الخمسين.



اقرأ أيضًا:

مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

قد يعجبك أيضا...

1- ضغط الدميزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض أخرى، لذلك يجب على الرجال فحص ضغط الدم، وهو فحص سهل وغير مؤلم وغير جراحي يمكن إجراؤه في عيادة الطبيب، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل عامين، بدءًا من سن 20 عامًا.2- الكوليستروليزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويتم استخدام اختبار الدم لقياس مستوى الكوليسترول، وأشارت جمعية القلب الأمريكية أن من كل شخص فوق 20 عامًا لا يعاني من أمراض القلب إجراء اختبار الكوليسترول كل أربع إلى ست سنوات، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بفحص الكوليسترول كل عام.3- سرطان البروستاتااختبار دم بسيط يسمى اختبار PSA، للكشف عن الإصابة بـ سرطان البروستاتا مبكرا.4- سرطان القولونتوصي جمعية السرطان الأمريكية بضرورة فحص جميع الرجال بحثًا عن سرطان القولون بدءًا من سن 50 عامًا حتى سن 75 عامًا، ويجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا المتابعة مع الطبيب والحرص على فحص القولون.