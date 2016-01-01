للرجال بعد سن الخمسين
يحتاج الرجال مع تقدم العمر إلى إجراء بعض الفحوصات المهمة للاطمئنان على صحتهم، ولاسيما بعد سن الخمسين، والفحوصات هي اختبارات تكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة قبل ظهور الأعراض.
وكشف موقع "clevelandclinic"، عن أهم الفحوصات التي يجب على الرجل إجراؤها بعد سن الخمسين.
اقرأ أيضًا:
مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية
1- ضغط الدم
يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض أخرى، لذلك يجب على الرجال فحص ضغط الدم، وهو فحص سهل وغير مؤلم وغير جراحي يمكن إجراؤه في عيادة الطبيب، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل عامين، بدءًا من سن 20 عامًا.
2- الكوليسترول
يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويتم استخدام اختبار الدم لقياس مستوى الكوليسترول، وأشارت جمعية القلب الأمريكية أن من كل شخص فوق 20 عامًا لا يعاني من أمراض القلب إجراء اختبار الكوليسترول كل أربع إلى ست سنوات، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بفحص الكوليسترول كل عام.
3- سرطان البروستاتا
اختبار دم بسيط يسمى اختبار PSA، للكشف عن الإصابة بـ سرطان البروستاتا مبكرا.
4- سرطان القولون
توصي جمعية السرطان الأمريكية بضرورة فحص جميع الرجال بحثًا عن سرطان القولون بدءًا من سن 50 عامًا حتى سن 75 عامًا، ويجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا المتابعة مع الطبيب والحرص على فحص القولون.
التعليقات على للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق