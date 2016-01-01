بأبسط الحلول .. علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع



علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع

تعجز بعض الأمهات عن إيجاد علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، وذلك حتى تتجنب إعطائهم المضادات الحيوية والتي يمكن أن تسبب في ضعف من مناعة الجسم، لذا فسوف نناقش معكم علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، وفقا لما جاء في موقع "webMD" الطبي.



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ونبحث عن علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع؛ حيث انه حتى الآن لا يوجد علاج آمن لالتهاب الحلق، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لجعل طفلك يشعر بالتحسن عندما يعاني من التهاب الحلق.

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ويمكن لشرب السوائل بشكل مستمر ان يكون علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع؛ حيث إنه يخفف من وجود المخاط، وتتمثل السوائل في الماء الدافئ أو الشاي الأخضر مع الليمون والعسل حيث انه مناسب للأطفال فوق سن العام، أو حساء الدجاج .ويحسن الهواء الدافئ الرطب التنفس ويمكن أن يخفف من التهاب الحلق الجاف عند الرضع، وإذا كان طفلك لا يزال غير مرتاح ، خاصة في الليل ، فيمكن تجربة أدوية البرد للأطفال وإذا قررت تجربة دواء يباع كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع ، فلا تعطه لطفل دون سن السادسة، وفقا لتوصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.وتحتوي العديد من أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) على أكثر من مكون واحد ، بما في ذلك بعض الأدوية التي قد لا يحتاجها طفلك. وقد يتضمن البعض أيضًا مسكنًا للألم. إذا كنت لا تقرأ الملصقات بعناية ، فقد تعطي طفلك الكثير من الأدوية.ويجب ان تسأل طبيبك أو الصيدلي دائمًا حول علاج منزلي لالتهاب الحلق عند الرضع، مع قراءة ملصق عبوة الدواء بعناية قبل إعطاء طفلك دواءً بدون وصفة طبية.