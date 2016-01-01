قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستخدم ديكساميثازون في بروتوكول فيروس كورونا بنسب معينة.
وأضاف علي عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "صيدلي تواصل معي لأنه هناك تكالبا من المواطنين على دواء ديكساميثازون".
وتابع علي عوف "ديكساميثازون به "كورتيزون"، ولا يؤخذ إلا بعد استشارة طبية والرجوع إلى الطبيب".
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التعليقات على شعبة الأدوية تحذر من ديكساميثازون: يحتوي على كورتيزون.. فيديو
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