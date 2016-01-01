شعبة الأدوية تحذر من ديكساميثازون: يحتوي على كورتيزون.. فيديو

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شعبة الأدوية تحذر من ديكساميثازون

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تستخدم ديكساميثازون في بروتوكول فيروس كورونا بنسب معينة.

وأضاف علي عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "صيدلي تواصل معي لأنه هناك تكالبا من المواطنين على دواء ديكساميثازون".

وتابع علي عوف "ديكساميثازون به "كورتيزون"، ولا يؤخذ إلا بعد استشارة طبية والرجوع إلى الطبيب".

وأكمل علي عوف "هناك محاذير من استخدام ديكساميثازون لأن له أعراضا جانبية كثيرة، والدواء يؤخذ في المستشفى وليس في المنزل، ويحتوى على كورتيزون وله مخاطر كثيرة ولها استخدامات معينة".

وأكد علي عوف أنه "لا يجوز استخدام هذا الدواء بدون إرشاد طبيب؛ لأن له تأثيرا طبيا خطيرا وثمن علبة هذا الدواء 10 جنيهات".

المصدر: elbalad

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