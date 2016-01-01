تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

آخر الأخبارعلم وتقنية › تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

صورة الخبر: تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما
تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

بشكل ساخر، تصدر هاشتاج حمل اسم "غرد كأنك في 2050"، تريندات موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحمل الهاشتاج جانبًا خياليًا ساخرًا، حول تعليقات رواد "تويتر" في حال العيش بعام 2050، أي بمرور 30 عامًا من الوقت الحالي.

فجاء من بين التعليقات: "أنا طالع القمر وهنزل كمان أسبوع".

فيما غرد حساب باسم "محمد": "الحمدلله إني طلعت من 2020".

ودون حساب آخر باسم "مهتدي": "وكالة ناسا.. نهاية العالم الأسبوع المقبل".

فيما جاء تعليق آخر: "هو مين قال إن احنا هنطلع من 2020".

وتضمن الهاشتاج المتداول وجهات النظر المختلفة للمصريين، حول ما سيكون عليه العالم بعد مرور 30 عاما، والتقدم التكنولوچي الذي ستشهده الدول، فيما سخر البعض من أحداث العام الجاري والتي على رأسها أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40286

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager