بشكل ساخر، تصدر هاشتاج حمل اسم "غرد كأنك في 2050"، تريندات موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحمل الهاشتاج جانبًا خياليًا ساخرًا، حول تعليقات رواد "تويتر" في حال العيش بعام 2050، أي بمرور 30 عامًا من الوقت الحالي.
فجاء من بين التعليقات: "أنا طالع القمر وهنزل كمان أسبوع".
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التعليقات على تصدر تويتر.. كيف يرى المصريون شكل الحياة بعد 30 عاما
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