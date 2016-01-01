

اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس كورونا "حتى للمتعافين" اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس كورونا "حتى للمتعافين"

توصل خبراء إلى أعراض جديدة يسببها فيروس كورونا المستجد، حتى بعد التعافي منه، وظهور نتائج التحاليل سلبية.



وقالت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، إن بعض المرضى بعد شفائهم، يعانون من الارتجاف، كالذي يحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وأضافت بافلوفا، إن المتعافين يعودون لتناول الأدوية مجددًا، ظنًا منهم بأن الارتجاف ناتج عن عودة الفيروس إلى أجسامهم من جديد.

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وأوضحت: "إذا كانت نتيجة التحاليل سلبية ولا وجود للفيروس في أجسامهم، فقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن سبب الارتجاف ناتج عن إصابة مركز التنظيم الحراري في الجهاز العصبي المركزي".وتشير الخبيرة إلى أن المعلومات حول هذا الشأن مازالت قليلة، لذا لم يتوصل الخبراء إلى معلومة مؤكدة حول ما إذا كانت هذه الإصابة دائمة أم مؤقتة.ونصحت بافلوفا، الذين يعانون من هذه الأعراض بشرب الشاي الدافئ أو مغلي الثمار، مع الامتناع تمامًا عن شرب المشروبات الكحولية.ولفتت إلى أن لكورونا مضاعفات أخرى وهي التهاب الغشاء البريتوني وخطر الجلطة الدماغية، كما أن الفيروس يهاجم القلب والدماغ والأمعاء والأوعية الدموية، ويسبب عند الأطفال متلازمة كواساكي.