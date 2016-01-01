

بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر

كشفت شركة متخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية تسمى CALT، أنها مستعدة لبدء بناء حزمة بطارية للسيارات الكهربائية يمكن أن تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر، أي مايعادل نحو 16 سنة عمل.

ووفقاً للشركة الصينية فإن لديها العديد من العملاء بما في ذلك تسلا وBMW ودايملر وهوندا وتويوتا وفولكس فاجن وفولفو، وإنها تمكنت من تطوير بطارية تستمر لمليون ونصف كلم مع تسلا.

قالت الشركة إنها مستعدة للإنتاج فوراً،



لافتة إلى أن تكلفة البطاريات الجديدة أكثر بمقدار 10% من البطاريات التي يتم تورديها بالفعل.

تعد CALT أكبر صانع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، ومع توقع الشركة عودة سريعة للنمو في صناعة السيارات الكهربائية، فإنها تواصل الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات.