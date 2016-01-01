بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر

آخر الأخبارعلم وتقنية › بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر

صورة الخبر: بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر
بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر

كشفت شركة متخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية تسمى CALT، أنها مستعدة لبدء بناء حزمة بطارية للسيارات الكهربائية يمكن أن تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر، أي مايعادل نحو 16 سنة عمل.
ووفقاً للشركة الصينية فإن لديها العديد من العملاء بما في ذلك تسلا وBMW ودايملر وهوندا وتويوتا وفولكس فاجن وفولفو، وإنها تمكنت من تطوير بطارية تستمر لمليون ونصف كلم مع تسلا.
قالت الشركة إنها مستعدة للإنتاج فوراً،

لافتة إلى أن تكلفة البطاريات الجديدة أكثر بمقدار 10% من البطاريات التي يتم تورديها بالفعل.
تعد CALT أكبر صانع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، ومع توقع الشركة عودة سريعة للنمو في صناعة السيارات الكهربائية، فإنها تواصل الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 2 مليون كيلومتر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3087

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager