فيديو| أوزبكستان تصنع سيارات «شيفروليه» اقتصادية ورخيصة الثمن

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فيديو| أوزبكستان تصنع سيارات «شيفروليه» اقتصادية ورخيصة الثمن

قررت أوزبكستان، بعد نجاحها ببيع أعداد كبيرة من سيارات "Revon" في أسواق آسيا، طرح نماذج اقتصادية من مركبات شيفروليه طورتها خصيصا لتلك الأسواق.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن مصادر في شركة "UzAuto Motors"، قالت إن الشركة عملت هذا العام مع مصانع "GM" في أوزبكستان لتصنيع عدة نماذج من سيارات Spark وNexia وCobalt التي سيبدأ بيعها قريبا في روسيا وبعض أسواق آسيا.

ومن أبرز هذه السيارات وفقا للمصادر ستكون "Chevrolet Spark"، التي طورت لتنافس سيارات i20 وسيارات picanto الصغيرة التي تنتجها شركتا هيونداي وكيا.

وتأتي هذه المركبات بهيكل هاتشباك صغير مزود بقمرة تتسع لـ5 ركاب، وفيها العديد من التقنيات الحديثة كأنظمة التحكم الكهربائي بحرارة ووضعية المقاعد، وأنظمة طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وأنظمة المالتيميديا الحديثة التي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس، ويمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.

وتعمل هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.25 ليتر وعزم 85 حصانا، ومحركات بنزين بسعة لتر ونصف الليتر وعزم 105 أحصنة، ومزودة بعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، أما أسعارها في روسيا فمن المفترض أن تكون نحو 700 ألف روبل (10 آلاف دولار تقريبا).

المصدر: اخبار اليوم

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