هل تواجه فورد ايدج خطر الإلغاء؟

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هل تواجه فورد ايدج خطر الإلغاء؟

يبدو أن فورد إيدج تواجه خطر الإلغاء، حيث أشارت تقارير أمريكية أخيرة أن خطط إنتاج الجيل القادم من إيدج في كندا تم إلغاؤها، بالتوازي مع إغلاق محتمل لمصنع Oakville الكندي.

إذا صحت هذه المعلومات فقد يعني ذلك توقف إنتاج فورد للسيارات بشكل كامل في كندا وتسريح 4,600 موظف هناك.

ويُذكر أن الشائعات السابقة أشارت إلى تطوير الجيل الجديد من إيدج لعام 2023 بمنصة جديدة، ولكن الخطط قد تتغير مع تراجع مبيعات السيارة في أمريكا العام الماضي إلى 138,515 سيارة فحسب، مقارنة بـ 241,388 سيارة اسكيب، و184,654 سيارة اكسبلورر.

ولكن بينما قد يتم إلغاء إيدج في أمريكا الشمالية وبعض الأسواق الأخرى، من المتوقع استمرارها في الصين.. وننتظر أي تأكيدات رسمية لاحقاً.

صورة الخبر: هل تواجه فورد ايدج خطر الإلغاء؟

المصدر: المربع نت

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