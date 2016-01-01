رينو مصر تقدم ميجان وداستر بضمان ضد تخفيض الأسعار

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صورة الخبر: رينو مصر تقدم ميجان وداستر بضمان ضد تخفيض الأسعار
رينو مصر تقدم ميجان وداستر بضمان ضد تخفيض الأسعار

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت رينو مصر عن تقديمها لضمان جديد غير اعتيادي لعملائها عند شراء سيارات ميجان أو داستر، حيث شمل هذا العرض ضمان ضد انخفاض أسعار هاتين السيارتين لمدة 3 شهور كاملة.

ويعتبر هذا العرض بمثابة تعويض لعملاء الشركة في حالة تخفيضها لسعر أي من هاتين السيارتين خلال فترة 3 شهور من تاريخ شرائها، وبذلك يمكن للعميل استرداد فرق السعر في حالة انخفاض سعر هاتين السيارتين خلال الفترة المحددة للعرض.

كذلك أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات باعتبارها وكيل لسيارات رينو في مصر عن تقديم عرض أخر على نفس السيارتين يتمثل في صيانة مجانية لمدة سنتين أو 3 صيانات مجانية (أيهما أقرب)، حيث ذكرت الشركة أن هذا العرض متاح لمدة شهر، كما أن عملائها الذين اشتروا ميجان أو داستر منذ بداية شهر مايو 2020 الماضي سيتمتعون أيضا بهذا العرض الخاص بالصيانة المجانية.

صورة الخبر: رينو مصر تقدم ميجان وداستر بضمان ضد تخفيض الأسعار

المصدر: التوكيل

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