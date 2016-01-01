فورد موستنج ماخ 1 2021 تكشف نفسها رسمياًَ

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صورة الخبر: فورد موستنج ماخ 1 2021 تكشف نفسها رسمياًَ
فورد موستنج ماخ 1 2021 تكشف نفسها رسمياًَ

كشفت فورد عن ماخ 1 2021 عالية الأداء، والتي ستوضع بين موديلات موستنج GT وشيلبي في المجال، ولنبدأ بمعدلات الأداء على الفور، حيث تعتمد ماخ 1 الجديدة على محرك V8 سعة 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 480 حصان وعزم 570 نيوتن.متر.

المحرك متصل بجير يدوي 6 سرعات بشكل قياسي مع تقديم جير أوتوماتيكي 10 سرعات بشكل اختياري.. وبالنسبة للتصميم الخارجي فتأتي ماخ 1 بشبك أمامي خاص بها بتصميم شبكي ثلاثي الأبعاد مع نظام عادم رباعي وجناح خلفي وجنوط ألمنيوم 19 إنش.

كما ستحصل ماخ 1 على حزمة توجيه خاصة اختيارية بمستويات قوة دفع سفلية أعلى بكثير مع تغييرات ديناميكية للجناح والجنوط .. وعند الحديث عن الأرقام فقد صرحت فورد أن ماخ 1 القياسية تولد قوة دفع سفلية أعلى بـ 22% من موستنج GT، بينما تصل الزيادة إلى 150% عند تزويدها بحزمة التوجيه الخاصة.

في الداخل نرى مقاعد رياضية أنيقة ولمسات ألومنيوم على لوحة العدادات الرقمية 12.3 إنش.. وستنطلق ماخ 1 2021 الجديدة في الأسواق العالمية في ربيع 2021 كإصدار محدود.

المصدر: المربع نت

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