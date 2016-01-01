

الشرطة الصينية تحرر «مليارديرا» من أيدي مختطفيه الشرطة الصينية تحرر «مليارديرا» من أيدي مختطفيه

تمكنت السلطات الصينية من تحرير واحد من أغنى الرجال في البلاد وعائلته، وذلك بعد أن أخذوا كرهائن من قبل مجموعة مسلحة.



ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية، فقد تم إطلاق سراح «هي شيانغ جيان»، الملياردير المؤسس المشارك في "ميديا"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للأجهزة الاستهلاكية.



ووفقا لسكاي نيوز، فقد استطاعت قوات الشرطة الصينية تحرير جيان بعد أن تمكن الابن الذي كان محتجزا مع الأب من الهروب ممن اختطفوهم، وإعلام السلطات بمكان الأسرة المختطفة.

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وكانت شرطة مدينة فوشان الواقعة جنوبي الصين، قد تلقت مساء الأحد، اتصالا يفيد باقتحام أحد المنازل، وتواجد مسلحين يهددون قاطنيه، حسبما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.وبحسب بيان شرطة فوشان، فقد نفذت عملية أمنية أسفرت عن تحرير جيان، وإلقاء القبض على خمسة أشخاص، في تمام الساعة الخامسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، دون أن تسفر العملية عن أي إصابات.ويعد «هي شيانغ جيان»، البالغ من العمر 77 عاما، مؤسس شركة "ميديا" في عام 1992، والتي تنحى عن قيادتها سنة 2012، علما أنه لا يزال المساهم المسيطر على المؤسسة.وتم تصنيف جيان في مؤشر هورون للثروة للعام 2020، في المركز 41 ضمن قائمة أثرياء العالم، بثروة تقدّر قيمتها بـ25.70 مليار دولار.