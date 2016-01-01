

"سرطان وكورونا وسكري".. احذر هذه العلامات في الجسم تنذر بأمراض خطيرة "سرطان وكورونا وسكري".. احذر هذه العلامات في الجسم تنذر بأمراض خطيرة

هناك أمور بسيطة نمر بها ونلاحظها، ولكن يعتبرها خبراء الصحة والأطباء، إشارات أو إنذارات لأمراض خطيرة، يجب الحذر منها عند ظهورها.



علامات للإصابة بكورونا

وجود علامات على أصابع القدم، قد تكون أعراض مبكرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال المجلس الإسباني العام لكليات الأطباء، إنه تم العثور على علامات غريبة على أصبع أقدام مرضى الفيروس التاجي، وقد تكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بالمرض القاتل، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وتم الكشف عن هذه الأعراض، خاصة لدى المراهقين والأطفال المصابين بالفيروس التاجي، ومع ذلك ظهرت لدى بعض البالغين أيضا، وتشبه آفات القدم جدري الماء، إذ تتميز بلونها الأرجواني وتظهر على الأصبع وعادة ما تلتئم دون وجود أثر.كما أن هناك علامات في الجلد، قد تكون من علامات وأعراض الإصابة بكورونا، وهي بروز علامات جلدية، وفق ما بين الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد.وأوضح الاتحاد الفرنسي، أن هذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول لكورونا، لكن تزايد عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.ووفقا لأطباء الجلد الفرنسيين، فإن الأعراض تتعلق أساسا بظهور "قضمة الصقيع" على طرف اليد والتي تبدأ بتجمد الجلد ثم طبقات الأنسجة المتواجدة تحت الجلد.علامات الإصابة بمرض السكريداء السكري، قد تكون أعراضه غير واضحة في بعض الأحيان وهو الأمر الذي يجعلك لا تشعر بأهمية زيارة الطبيب للقيام بفحص طبي.أحد الأعراض المحتملة لمرض السكري من النوع الثاني هي فقدان السمع، وهو مصطلح يستخدم لوصف العجز الجزئي أو الكلي لحاسة السمع، وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن فقدان السمع هو حالة شائعة جدًا عند الوصول لمرحلة الشيخوخة أو عند التعرض المستمر للضوضاء الصاخبة، إلا أن الأدلة أظهرت أن فقدان السمع شائع بشكل مضاعف لدى مرضى السكري من النوع الثاني وفقاً لبحث نشرته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.علامات الإصابة بالسرطانموقع "هيلث آند هيومان" المتخصص في الصحة العامة، ذكر عدة أعراض من أعراض السرطان التي يتجاهلها معظم الناس.وقال الموقع في تقريره، ثاني أعراض السرطان التي ذكرها الموقع، فهو فقدان الوزن دون سبب واضح.وأشار الموقع إلى أن من بين الأعراض هو ظهور ما يشبه التورم في أحد أعضاء الجسم، أو الشعور بالألم المستمر، لغير سبب واضح، ولا يختفي أو يتحسن مع العلاج، فهذه علامة خطيرة على الإصابة بمرض السرطان.وجاءت التغيرات الجلدية عرَض آخر من الأعراض المحتملة للإصابة بمرض السرطان، وقال الموقع: "يعتبر سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان التعرف عليه في المراحل المبكرة منه، ففي أي وقت يظهر لديك نمش أو ثؤلول أو نتوء يتغير لونه أو حجمه أو شكله، ذلك يجب أن يكون قد خضع للكشف عن الورم الميلانيني أو بعض الأنواع الأخرى من سرطان الجلد.وأضاف الموقع، أن السعال الشديد أو بحة الصوت من أعراض الإصابة بمرض السرطان، و عسر الهضم أو الصعوبة في البلع.وهناك عرَض آخر وهو التورم غير الطبيعي للقدم، وقال الموقع: "ليس بالضرورة أن يكون تورم الأقدام من أعراض السرطان، فمن الممكن أن تكون من الآثار الجانبية لعلاجات السرطان، ولكن إذا كنت تعاني من تورم غير مفسر فمن الأفضل استشارة الطبيب، فربما تكون من أعراض الإصابة بمرض السرطان".علامة في الجلدعارف عليه أن مرض السكري النوع 2، يعتبر حالة خطيرة تسبب عددا لا يحصى من العلامات غير العادية في الجسم.وتشمل علامة التحذير الأقل شهرة لمرض السكري النوع 2، ملاحظة تطور جديد لبقع داكنة على الجلد، وهذا يتضمن الفخذ والرقبة والإبطين، وربما تكون البقع الداكنة واسعة الانتشار، أو ملحوظة فقط في تجاعيد الجلد.فيما يميل الجلد المحيط بالرقبة إلى أن يكون مخمليا أو أكثر سمكا من المعتاد، كما تُعرف الحالة باسم "الشواك الأسود".علامة في الساق تدل على مرض خطيرحذرت الجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية، من الألم المفاجئ في الساق، وقالت: إنه يعتقد الكثيرون أنه مجرد تشنج أو إجهاد في العضلات، دون أن يعرفوا أنه قد يدل على الإصابة بمرض "العرج المتقطع"، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.العرج المتقطع نفسه ينذر بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكدت الجمعية الألمانية، على أن المصابين بهذا المرض يواجهون خطر المعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وربما يصل الخطر إلى حد الإصابة بالنوبات القلبية.