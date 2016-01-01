

| شاهد | هنا الصين | فتاة تكسر نافذة الطائرة خلال تحليقها: اضطر القائد للهبوط بها اضطراريا | شاهد | هنا الصين | فتاة تكسر نافذة الطائرة خلال تحليقها: اضطر القائد للهبوط بها اضطراريا

دفعت فتاة صينية طائرة من طراز «إيرباص إي 320»، تابعة للخطوط الجوية الصينية، لتنفيذ هبوط اضطراري، بعدما حطمت إحدى نوافذ الطائرة.



ويبدو أن الفتاة، تُدعى لي، كانت مستاءة بسبب علاقة حب فاشلة وتخلي عشيقها عنها، وشربت كميات كبيرة من مشروب كحولي مركز، ثم فقدت السيطرة على عواطفها.



وأظهرت مشاهد مصوّرة الفتاة وهي في حالة من الهستيريا والغضب، بينما يحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها، حيث ظهرت المضيفات وهن يُحاولن نقلها من مقعدها، بينما كانت تبكي وتلكم النافذة المجاورة لها، مما أدى لكسرها وفتح الجزء العلوي منها، الأمر الذي دفع الطيّار إلى الهبوط الاضطراري، بدون أية مشكلة أخرى، حيث لم يصب أحد بأذى، أثناء حالة الفزع في منتصف الرحلة الجوية حسب «سبوتنيك».

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وكشف تقرير لشرطة تشنجتشو أن الحادث وقع في 25 مايو الماضي، حيث أظهرت التحقيقات أن «لي»، البالغة من العمر 29 عاما، شربت نصف لتر من مشروب «بايجو» الصيني الكحولي المركّز، قبل صعودها إلى الطائرة التي أقلعت من مدينة شينينج شمال غرب الصين، متجهةً إلى مدينة يانتشنج الساحلية شرق الصين.وبيّنت الشرطة أنها ألقت القبض على الفتاة بتهمة مخالفة النظام العام، كما تم قياس مستوى الكحول في دمها وقت الحادث، والذي بلغت نسبته 160 مليجرام/ 100 مل.