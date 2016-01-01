دفعت فتاة صينية طائرة من طراز «إيرباص إي 320»، تابعة للخطوط الجوية الصينية، لتنفيذ هبوط اضطراري، بعدما حطمت إحدى نوافذ الطائرة.
ويبدو أن الفتاة، تُدعى لي، كانت مستاءة بسبب علاقة حب فاشلة وتخلي عشيقها عنها، وشربت كميات كبيرة من مشروب كحولي مركز، ثم فقدت السيطرة على عواطفها.
وأظهرت مشاهد مصوّرة الفتاة وهي في حالة من الهستيريا والغضب، بينما يحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها، حيث ظهرت المضيفات وهن يُحاولن نقلها من مقعدها، بينما كانت تبكي وتلكم النافذة المجاورة لها، مما أدى لكسرها وفتح الجزء العلوي منها، الأمر الذي دفع الطيّار إلى الهبوط الاضطراري، بدون أية مشكلة أخرى، حيث لم يصب أحد بأذى، أثناء حالة الفزع في منتصف الرحلة الجوية حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على | شاهد | هنا الصين | فتاة تكسر نافذة الطائرة خلال تحليقها: اضطر القائد للهبوط بها اضطراريا
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