

أسعار النفط ترتفع 4% بفعل تخفيضات الإمدادات وتحسن الطلب أسعار النفط ترتفع 4% بفعل تخفيضات الإمدادات وتحسن الطلب

قفزت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة خلال التعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020 وبدعم من تخفيضات قياسية لإمدادات الخام.

وبحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.62 دولار، بما يعادل 4.08 بالمئة، إلى 41.34 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 1.67 دولار، أو حوالي 4.5 بالمئة، ليسجل 38.79 دولار للبرميل.



وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط إلى 91.7 مليون برميل يوميا في عام 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة في مايو ، مشيرة إلى استهلاك أعلى من المتوقع خلال إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.



لكن الوكالة أضافت أن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل 2022.

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وقالت الوكالة إن إمدادات النفط في مايو أيار انخفضت بنحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج بمقدار 9.4 مليون برميل يوميا.وأضافت أن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89 بالمئة للتخفيضات المتفق عليها في مايو أيار.واتفقت أوبك+ هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو تموز، كما دعت الأعضاء الذين لم يلتزموا بحصصهم بموجب الاتفاق إلى تخفيضات إضافية لاحقا.وقرر العراق، الذي كان أحد أقل المنتجين الرئيسيين امتثالا للاتفاق، خفضا كبيرا لإمدادات الخام إلى آسيا في يوليو .وعلى الرغم من احتمال انخفاض المعروض، فقد أثرت على السوق مخاوف بشأن موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.وتجاوزت إصابات فيروس كورونا الثمانية ملايين في أنحاء العالم يوم الاثنين، مع تصاعد في الحالات بأمريكا اللاتينية، في حين تواجه الولايات المتحدة والصين تفشيات جديدة.وقال بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي "إذا واجه العالم موجة كوفيد-19 ثانية مثلما حدث في النصف الأول من العام، فسنشهد انخفاضا في الطلب لم يكن في التخطيط الأولي".