

تراجع طفيف في أسعار الذهب ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 (التفاصيل) تراجع طفيف في أسعار الذهب ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 (التفاصيل)

شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، يصل إلى ٣ جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.



وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، ان سعر الاونصة العالمية سجل اليوم ١٧٢٧ دولار، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٨٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٧٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٦٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥١٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٠٠ جنيهاً.



وأكد رزق في تصريح «المصري اليوم»، ان انخفاض أسعار الذهب نتيجه تراجع شراء المستثمرين في البورصات العالمية، خوفه من ظهور موجه ثانية من فيروس كورونا «كوفيد ١٩».

قد يعجبك أيضا...

واضاف:«أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».وأكد عضو شعبة الذهب ان السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، على الرغم من مد ساعات فتح الصاغة.وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعاً، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، ٨٨٨ جنيهاً، وسجل «عيار ٢١»، ٧٧٧ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٦٦ جنيهاً، فيما سجل «عيار ١٤»، ٥١٨ جنيهاً، كما بلغ سعر جنيه الذهب ٦٢٢٠ جنيهاً.