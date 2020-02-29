شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، يصل إلى ٣ جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.
وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، ان سعر الاونصة العالمية سجل اليوم ١٧٢٧ دولار، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٨٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٧٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٦٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥١٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٠٠ جنيهاً.
وأكد رزق في تصريح «المصري اليوم»، ان انخفاض أسعار الذهب نتيجه تراجع شراء المستثمرين في البورصات العالمية، خوفه من ظهور موجه ثانية من فيروس كورونا «كوفيد ١٩».
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التعليقات على تراجع طفيف في أسعار الذهب ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 (التفاصيل)
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