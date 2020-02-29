

استقرار أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 16 يونيو استقرار أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 16 يونيو

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الثلاثاء ١٦ يونيو 2020، حالة من الاستقرار .







وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 6 و9 جنيه، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 4 و10 جنيهات، واليوسفي ما بين 4 و9 جنيهات للكيلو

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ووصل سعر تفاح المصري بين 5 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيها، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيه.