

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه استقراراً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، الثلاثاء، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.



بينما سجل سعر الصرف في كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك إسكندرية وبنك القاهرة ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع.



و استقر سعر صرف الدولار في كل من البنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني والبنك التجاري الدولي CIB وبنك بلوم وبنك عودة وبنك قناة السويس وHSBC ليسجل ١٦.١٣ جنيه للشراء و١٦.٢٣ جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف العملة الأجنبية في كل من كريديا أجريكول وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي استقراراً عند ١٦.١٤ جنيه للشراء و١٦.٢٤ جنيه للبيع.