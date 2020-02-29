تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه استقراراً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، الثلاثاء، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري، ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الصرف في كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك إسكندرية وبنك القاهرة ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع.
و استقر سعر صرف الدولار في كل من البنك العربي الأفريقي والبنك الكويتي الوطني والبنك التجاري الدولي CIB وبنك بلوم وبنك عودة وبنك قناة السويس وHSBC ليسجل ١٦.١٣ جنيه للشراء و١٦.٢٣ جنيه للبيع.
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