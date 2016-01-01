شاهد.. بماذا ندعو للمتوفى.. علي جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

ماذا ندعو للمتوفى ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وأجاب "جمعة"، قائلًا: "إن الأرواح تصلها الدعاء وتحتاج إلى الأنوار والسكينة والرحمة"، لافتًا الى أن الدعاء للمتوفى وقراءة القرآن على روحه بقول "اللهم هب مثل ما فعلت لروحه، وتدخل عليهم كالهدية.



وتابع من الأدعية للمتوفى: "اللهم اغفر له اللهم وسع مدخله اللهم شفع فيه نبينا، اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعفو عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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