شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام مدن عدة في الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون لديه.
واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سبسطية بشمال مدينة نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين، دون معرفة الأسباب.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لاقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة على المعالم الأثرية في البلدة".
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التعليقات على الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة مدن في الضفة الغربية (فيديو)
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