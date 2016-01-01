أعلنت وزارة الري والمياه والطاقة الإثيوبية أن مفاوضات اليوم الخامس حول سد النهضة، أمس الاثنين، ركزت بشكل أساسي على قواعد إدارة الجفاف في أثناء ملء وتشغيل السد.
وأشارت في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك، إلى أن الوفد الإثيوبي شدد على ضرورة اتباع نهج يضمن المسؤولية المشتركة للبلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) في حدوث الجفاف، مع الحفاظ على التشغيل الأمثل للسد.
وأضافت، وفق البيان، أن السودان لخص في بداية الاجتماع القضايا التي تم التوصل إلى تقارب بشأنها، بما في ذلك قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم، ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ.
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التعليقات على إثيوبيا: حدوث الجفاف في نهر النيل وتشغيل سد النهضة مسؤولية البلدان الثلاثة
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