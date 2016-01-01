توقع تقرير اقتصادي مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية خلال العام الجاري.
وأشار التقرير الذي أجرته "شركة جدوى للاستثمار" إلى أن أكثر القطاعات تضررا، والتي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني.
وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب كورونا فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات السعودية إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.
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التعليقات على تقرير... مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020
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