تقرير... مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › تقرير... مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

صورة الخبر: مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية
مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية

توقع تقرير اقتصادي مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية خلال العام الجاري.

وأشار التقرير الذي أجرته "شركة جدوى للاستثمار" إلى أن أكثر القطاعات تضررا، والتي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني.

وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب كورونا فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات السعودية إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.

ورجحت الشركة أن يشهد معدل البطالة وسط السعوديين خلال العام الجاري بعض التحرك، إلا أن هذا المعدل سيبقى دون تغيير عند 12% حتى نهاية عام 2020.

وقالت إن نظام الساند الذي يدعم بقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إضافة إلى توقع إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية المغادرة، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.

المصدر: صحيفة مكة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقرير... مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82938

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager