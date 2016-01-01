التقديم إلكترونيا .. التعليم العالى تعلن عن 6 منح جديدة للدراسة في إيطاليا

وزارة التعليم العالي
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة بـ 6 جامعات في ايطاليا، للحصول على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات.
وافاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من الجامعات الايطاليه للعام الدراسى 2020/2021 على النحو التالى:ـ
جامعة جنوة وذلك للحصول على الدكتوراه
- لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ
https://unige.it/en/usg/en/phd-programmes
- اخر موعد للتقدم هو الاثنين الموافق 15 يونيه 2020.
- ان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
جامعة الدراسات ببادوفا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه
-لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ
https://www.unipd.it/en/phd-programmes-calls-and-admissions
- اخر موعد للتقدم هو الثلاثاء الموافق 16 يونيه 2020.
- الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
جامعة تريستى للحصول على الدكتوراه
- لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ
https://www2.units.it/dott/en/
https://www2.units.it/dott/en/?file=Infogen.inc
- اخر موعد للتقدم هو الاربعاء الموافق 17 يونيه 2020.
- الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
المدرسه الجنوبيه العليا SSMبجامعة نابولى للحصول على الدكتوراه ومهمات علميه مابعد الدكتوراه فى التخصصات التى تدرسها SSM
-اخر موعد للتقدم هو الثلاثاء الموافق 30 يونيه 2020.
- الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
جامعة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات
لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ
https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-
اخر موعد للتقدم هو الجمعه الموافق 12 يونيه 2020.
https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadline
اخر موعد للتقدم هو الاربعاء الموافق 22 يوليو 2020.
- الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
جامعة الدراسات المتقدمه ببافيا IUSS للحصول على الدكتوراه
- لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ
http://www.iusspavia.it/en/admission-uc
- اخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 30 يوليو 2020.
- الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
التعليقات على التقديم إلكترونيا .. التعليم العالى تعلن عن 6 منح جديدة للدراسة في إيطاليا
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