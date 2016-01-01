التقديم إلكترونيا .. التعليم العالى تعلن عن 6 منح جديدة للدراسة في إيطاليا

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أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة بـ 6 جامعات في ايطاليا، للحصول على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات.



وافاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من الجامعات الايطاليه للعام الدراسى 2020/2021 على النحو التالى:ـ



جامعة جنوة وذلك للحصول على الدكتوراه

- لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ

https://unige.it/en/usg/en/phd-programmes

- اخر موعد للتقدم هو الاثنين الموافق 15 يونيه 2020.

- ان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

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