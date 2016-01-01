التعليم: غلق أى لجنة امتحانات حال اكتشاف إصابات بكورونا



الدكتور رضا حجازى الدكتور رضا حجازى

أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيجرى غلق أى لجنة يكتشف إصابة أحد فيها بكورونا وسيتم نقل كل الطلاب للجنة احتياطية خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن أى طالب سنكتشف ارتفاع درجة حرارته سيعرض على الطبيب في المدرسة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه سيتم تقديم كمامة لكل طالب فور حضوره للجنة لأداء الامتحان، مؤكداً أن أولياء الأمور عليهم دور في توعية أبنائهم.



وتابع: "سنمنع تجمع أولياء الأمور أمام المدارس وسيكون هناك حرم آمن"، مشيرا إلى أنه سيتم صرف معقمات للطلاب خلال أداء امتحان الثانوية العامة.

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وذكر أن المراقبين سيكونون من داخل المحافظة بخلاف الأعوام السابقة، ورؤساء اللجان فقط هم الذين سيتم نقلهم لمحافظات أخرى، حيث 85% من المراقبين يراقبون داخل المحافظة و15% في المحافظات المحيطة المجاورة.