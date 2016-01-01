

إنفوجراف.. البرلمان يوافق على 6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ إنفوجراف.. البرلمان يوافق على 6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة (9) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنظم شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.





وتنص المادة 9، كما وافق عليها المجلس، على الآتى:



مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:



1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.



2 - أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية

وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.



3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.



4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.



5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.



6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.





