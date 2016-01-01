قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن دور أولياء الأمور فى امتحانات الثانوية العامة مختلف عن أى سنة مضت، موضحا أن ولى الأمر دوره يتمثل فى توعية أبنه فى الالتزام بالضوابط الصحية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريح خاص، أنه على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانشغال بمستوى الأسئلة فهى مثل السنوات الماضية، ولكن الأهم هو كيفية الحفاظ على صحة الطالب وعدم النزول من المنزل إلا وهو مرتدى الكمامة، قائلا: يجب على أولياء الأمور توعية أبنائهم بشكل مستمر طوال فترة الامتحان وبعد انقضائها فالأسرة شريكة فى الحفاظ على صحة أبنائها دورها فى التوعية الصحية لا يقل عن دورها وحرصها فى العملية التعليمية.
وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الطبيعة والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل دخول الامتحان وبعده إضافة إلى تسليم الطلاب كمامات وجميع من يتعاملون فى الامتحانات تم تطبيق كافة الاجراءات الصحية عليهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة لأولياء الأمور.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق