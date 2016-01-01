رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة لأولياء الأمور.. تعرف عليها



الدكتور رضا حجازى الدكتور رضا حجازى



قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن دور أولياء الأمور فى امتحانات الثانوية العامة مختلف عن أى سنة مضت، موضحا أن ولى الأمر دوره يتمثل فى توعية أبنه فى الالتزام بالضوابط الصحية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.



وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريح خاص، أنه على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانشغال بمستوى الأسئلة فهى مثل السنوات الماضية، ولكن الأهم هو كيفية الحفاظ على صحة الطالب وعدم النزول من المنزل إلا وهو مرتدى الكمامة، قائلا: يجب على أولياء الأمور توعية أبنائهم بشكل مستمر طوال فترة الامتحان وبعد انقضائها فالأسرة شريكة فى الحفاظ على صحة أبنائها دورها فى التوعية الصحية لا يقل عن دورها وحرصها فى العملية التعليمية.



وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة على أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الطبيعة والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا حيث يتم تعقيم اللجان قبل دخول الامتحان وبعده إضافة إلى تسليم الطلاب كمامات وجميع من يتعاملون فى الامتحانات تم تطبيق كافة الاجراءات الصحية عليهم.

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علنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافياوالثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.