

طريقة عمل مسقعة طريقة عمل مسقعة

تعد المسقعة من أشهر الأكلات الشعبية فى مصر فهى عبارة عن خليط من الصلصة أو الطماطم مع مجموعة متنوعة من الخضراوات أبرزها الباذنجان، وفى السنوات الأخيرة تعددت الطرق التى يتم بها إعداد هذه الأكلة الشعبية فالبعض يضيف لها اللحوم والآخر السمك والبعض يعدها بشكل مناسب للدايت.



وفى فصل الصيف يشعر البعض بعدم القدرة على تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على قدر عال من اللحوم والكوليسترول لذا نقدم لكم طريقة عمل مسقعة بدون لحمة بخطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مسقعة بدون لحمة

باذنجان مقلي

فلفل الوان

فلفل حار

بطاطس مقلية

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3 ملعقة صلصة طماطمطماطم مفرومةثوم و بصل مفرومكوب مياهمكعب مرقة خضراوات2 ملعقة كبيرة زيتطريقة عمل مسقعة بدون لحمة:- حمرى الثوم والبصل في الزيت ثم ضعى المرقة ثم الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم ثم الملح والفلفل حتى يتم تسبيكها.- ضعى طاسة بها زيت على النار وانتظرى حتى يسخن وابدأى بقلي الباذنجان ثم الفلفل الحار والألوان ثم البطاطس.- في البايركس يوضع جزء من الصلصة فى الصينية البايركس ثم طبقة من الباذنجان ثم الفلفل الألوان والبطاطس والفلفل الحار ثم باقى الصلصة وتدخل الفرن.