تعد المسقعة من أشهر الأكلات الشعبية فى مصر فهى عبارة عن خليط من الصلصة أو الطماطم مع مجموعة متنوعة من الخضراوات أبرزها الباذنجان، وفى السنوات الأخيرة تعددت الطرق التى يتم بها إعداد هذه الأكلة الشعبية فالبعض يضيف لها اللحوم والآخر السمك والبعض يعدها بشكل مناسب للدايت.
وفى فصل الصيف يشعر البعض بعدم القدرة على تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على قدر عال من اللحوم والكوليسترول لذا نقدم لكم طريقة عمل مسقعة بدون لحمة بخطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مسقعة بدون لحمة
باذنجان مقلي
فلفل الوان
فلفل حار
بطاطس مقلية
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