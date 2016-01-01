طبيب الأورام يشرح سبب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والدهون

السبب هي بكتيريا معوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر هذه البكتيريا على تطور الأورام.
قالت إيلينا سميرنوفا طبيبة الأورام الروسية إن سبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدهنية والوجبات السريعة هي بكتيريا معوية تتلاعب بالسلوك الغذائي للإنسان. وأن هذا الاستنتاج توصل إليه فريق من الباحثين من سان فرانسيسكو وأريزونا ونيو مكسيكو.
وأوضحت: "بعد تناول الحلويات، تبدأ البكتيريا في التكاثر بنشاط وتتطلب وجبة إضافية"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
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