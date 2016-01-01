طبيب الأورام يشرح سبب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والدهون

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طبيب الأورام يشرح سبب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والدهون

السبب هي بكتيريا معوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر هذه البكتيريا على تطور الأورام.

قالت إيلينا سميرنوفا طبيبة الأورام الروسية إن سبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والدهنية والوجبات السريعة هي بكتيريا معوية تتلاعب بالسلوك الغذائي للإنسان. وأن هذا الاستنتاج توصل إليه فريق من الباحثين من سان فرانسيسكو وأريزونا ونيو مكسيكو.

وأوضحت: "بعد تناول الحلويات، تبدأ البكتيريا في التكاثر بنشاط وتتطلب وجبة إضافية"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

أيضا، هذه البكتيريا تؤثر على أحاسيس الشخص بعد تناول الطعام. على سبيل المثال، يمكنها "إطلاق السموم" أو، على العكس، جعل الشخص يشعر بتحسن وتحسن مزاجه.

وفقا لسميرنوفا، فإن التخلص من عادة أكل الحلو أمر سهل. يكفي عدم تناول الحلويات ليوم كامل، وبعد ذلك سيبدأ تعداد البكتيريا بشكل حاد في الانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، قالت طبيبة الأورام إن بعض أنواع البكتيريا يمكن أن تؤثر على تطور الأورام.

المصدر: سبوتنيك

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