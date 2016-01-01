"تسلا" تطرح تحديثا في سياراتها يسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

آخر الأخبارعلم وتقنية › "تسلا" تطرح تحديثا في سياراتها يسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

صورة الخبر: "تسلا" تطرح تحديثا في سياراتها يسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة
"تسلا" تطرح تحديثا في سياراتها يسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

طرحت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية تحديثا لطراز "موديل 3" الخاص بها يسهل استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة.

وأوضحت تسلا، وفقا لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "تسلا" سيوفر شواحن هاتف لاسلكي قياسية، تمكن قائد السيارة الكهربائية من استخدام الهاتف بصورة سهلة وسلسة.

كما يأتي الشاحن اللاسلكي بمنافذ "يو إس بي سي" مختلفة يمكنها أداء مختلف المهام التي يحتاجها القائد أثناء قيادته السيارة من هاتفه الذكي، بدءا من الاتصال وحتى تصفح الرسائل وتشغيل الأغاني.

​ويمكن إضافة شاحن سيارة "تسلا" اللاسلكي بصورة رسمية مقابل 125 دولارا أمريكيا.

ويتوافق الشاحن الجديد مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

المصدر: تيربو العرب

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "تسلا" تطرح تحديثا في سياراتها يسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7410

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager