رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تعرف العالم على فيروس كورونا المستجد، لا يزال الكائن متناهي الصغر يحتفظ بالكثير من أسراره، التي تتكشف يوما بعد يوم.
فقد أظهرت دراسة أجراها باحثون أميركيون، حدوث طفرة في فيروس كورونا يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا.
وقال خبراء في مركز "سكريبس ريسيرتش"، إن هذا البحث ربما يفسر السبب وراء عدم تسبب تفشي الفيروس مبكرا في بعض أنحاء العالم في جعل الأنظمة الصحية هناك غير قادرة على استيعاب المرضى، بخلاف ما حدث في أماكن مثل نيويورك وإيطاليا حيث تفشى الوباء أيضا.
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التعليقات على سر الطفرة "دي 614 جي".. كيف تحوّر فيروس كورونا إلى الأسوأ؟
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