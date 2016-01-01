

"كريم"... تغييرات كبرى في تطبيق حجز السيارات الشهير "كريم"... تغييرات كبرى في تطبيق حجز السيارات الشهير

أعلنت شركة "كريم" التي تدير تطبيقا لخدمات النقل التشاركي الذكي، عن تغييرات كبرى في التطبيق، والتي ستدمج فيه جميع خدماتها في تطبيق واحد.



نقل موقع "مصراوي" عن مدثر شيخة، الشريك المؤسس لـ"كريم"، قوله إن الشركة ستطلق حزمة خدمات جديدة منها بطاقات الهدايا وخدمة نقل الأفراد عبر المدن وتحديثات كبرى ببرنامج الولاء.



وتابع شيخة قائلا "بطاقة الهدايا تمكن المستخدم عبر رقم مسلسل من الحصول على بعض الخدمات من مواقع أمازون لخدمات التجارة الإلكترونية ونتفلكس، كما تتيح خدمة نقل الأفراد من مدينة لأخرى عدة مزايا إضافية للعملاء والكباتن منها معرفة تكلفة الحجز مسبقا مع إتاحة الحق للعميل فى تحديد رحلة العودة".

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واستمر المسؤول في "كريم" قائلا: "يمكن للعميل أيضا الحصول على نقاط مجانية بموجب برنامج الولاء عن كل رحلة، يحصل من خلالها على خصومات وعروض من شركاء كريم".وسيقدم "كريم" تحديثا كبيرا، يحث يضم كافة خدمات كريم في تطبيق واحد سيطلق عليه "سوبر أب"، والذي سيعمل بخدمات التوصيل أو نقل الأفراد أو الدفع الإلكتروني.كما قال إبراهيم مناع، العضو المنتدب لـ"كريم" في مصر والسعودية والأسواق الناشئة، إن الشركة تعتزم إطلاق خدمة حجز "الدراجات الهوائية" عبر منصتها.وتابع مناع قائلا "كريم بدأت تفعيل خدمات التطبيق الشامل من خدمات دفع إلكتروني وتسوق الكتروني ونقل أفراد وبضائع في مدن دبي وجدة والرياض والدمام كمرحلة أولي وتخطط لتعميمها في باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط."ومضى مناع بقوله "مفهوم التطبيق الشامل الذي أطلقته شركة كريم اليوم الاثنين يتيح للمستخدم تسجيل كافة البيانات مرة واحدة فقط واستخدام مختلف خدمات الشركة."