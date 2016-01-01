يشغل استهلاك المكيف لوقود السيارات تفكير الكثير من ملاك المركبات مع تزايد أسعار والوقود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويزيد الحديث عن نسب استهلاك المكيف لوقود السيارة مع دخول فصل الصيف والذي من الصعب الاستغناء فيه عن مبرد الهواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وتحدث خبراء السيارات في هذا الأمر الذي بات موضوعاً مهماً ومثير لفضول عشاق السيارات بشكلٍ عام وملاكها بشكلٍ خاص.
وقامت أحد الصحف العالمية المتخصصة في مجال السيارات من اختبار سيارة مازدا من طراز MX5 والتي تملك محركاً قوته 184 حصاناً بسعة 2.0 لتر.
وكشفت التجربة بأن المكيف استهلك معدلاً مقبولاً من الوقود ولم يتسبب في حرقه بشكل أسرع من الطبيعي مثلما يتحدث الكثير من مروجي هذه النظرية.
كما كذبت التجربة النظرية التي تتحدث عن أن إيقاف المحرك قبل الوصول إلى السرعات العالية أو صعود السيارة لمرتفعات عالية يؤثر على نسبة استهلاك الوقود.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على نسبة استهلاك المكيف لوقود سيارتك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق