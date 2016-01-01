

تعرف على نسبة استهلاك المكيف لوقود سيارتك تعرف على نسبة استهلاك المكيف لوقود سيارتك

يشغل استهلاك المكيف لوقود السيارات تفكير الكثير من ملاك المركبات مع تزايد أسعار والوقود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويزيد الحديث عن نسب استهلاك المكيف لوقود السيارة مع دخول فصل الصيف والذي من الصعب الاستغناء فيه عن مبرد الهواء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.



وتحدث خبراء السيارات في هذا الأمر الذي بات موضوعاً مهماً ومثير لفضول عشاق السيارات بشكلٍ عام وملاكها بشكلٍ خاص.

وقامت أحد الصحف العالمية المتخصصة في مجال السيارات من اختبار سيارة مازدا من طراز MX5 والتي تملك محركاً قوته 184 حصاناً بسعة 2.0 لتر.



وكشفت التجربة بأن المكيف استهلك معدلاً مقبولاً من الوقود ولم يتسبب في حرقه بشكل أسرع من الطبيعي مثلما يتحدث الكثير من مروجي هذه النظرية.

كما كذبت التجربة النظرية التي تتحدث عن أن إيقاف المحرك قبل الوصول إلى السرعات العالية أو صعود السيارة لمرتفعات عالية يؤثر على نسبة استهلاك الوقود.

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وصدرت تقارير أخرى من الصحف المهتمة بالسيارات تتحدث عن معدل استهلاك المكيف للوقود خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجة الحرارة.وتشير التقارير إلى أن المكيف يستخدم في بداية مرحلة التبريد والتي تعد أقصى الأوقات التي يستهلك فيها المكيف للوقود معدل 2.5 وحتى 4 لتر لكل 100 كيلومتر.