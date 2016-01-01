ننشر أسعار إطارات السيارات الجديدة بالأسواق اليوم ١٥ يونيو

رصدت «بوابة أخبار اليوم» أسعار إطارات السيارات الجديدة، اليوم الاثنين ١٥ يونيو 2020، بالأسواق المصرية، حيث شهدت استقرارًا في الأسعار.
وسجلت أسعار إطارات ميشلان مقاس 13 من 500 إلى 600 جنيه، ومقاس 15 من 850 إلى 950 جنيها، وتتراوح أسعار إطارات بريدجستون مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيه، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيها، ومقاس 15 إلى 1200 جنيه، ومقاس 16 يصل إلى 1550 جنيها.
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