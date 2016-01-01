مازدا مصر تقدم خدمة صيانة سياراتها بتسهيلات جديدة بسبب فيروس كورونا

من أجل مساعدة عملائها في ظل الظروف المادية الحالية الصعبة التي تسببت فيها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت مازدا مصر عن تقديم خدمات الصيانة العادية التي تقدمها لعملائها بتسهيلات جديدة، وذلك حتى لا يضطر العميل لتأجيل صيانة سيارته بسبب أي أعباء مالية أخرى.
وذكرت مازدا مصر أنها تقدم هذه التسهيلات لعملائها من خلال نظام تقسيط لتكاليف الصيانة العادية لسياراتها، وذلك بدون أي فوائد إضافية، كما تبلغ مدة التقسيط الذي تقدمه مازدا 6 شهور كاملة.
ويوجد شرط واحد فقط للحصول على هذه الخدمة، وهو أن يكون العميل من حاملي بطاقات الإئتمان من أحد البنوك التالي:
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